Nikita fa infuriare Oriana e Micol: le parole su Antonella Fiordelisi

Dopo un periodo di calma è tornata la tempesta nella casa del GF Vip. Nikita in questi giorni ha chiesto a Micol se i suoi attriti con Antonella fossero dovuti ad una sorta di invidia dal punto di vista fisico.

“Forse a te ha dato fastidio la sua sicurezza. Quando una persona ti infastidisce magari è perché a livello psicologico ha qualcosa che vorresti e che non hai e non riesci a interiorizzare e quindi rifiuti. Ma non è che questo fastidio è un qualcosa di estetico? Qualcosa che ti sarebbe piaciuto avere a livello fisico. Questa è una cosa delicata che ti dico. Questa cosa non può averti portato a vedere la convinzione di essere molto bella… Ti ho fatto semplicemente una domanda”.

Micol ha negato e poi se n’è andata, lasciando da sola la Pelizon in giardino: “Se tu pensi che il mio conflitto con Antonella sia riconducibile a un’invidia estetica allora mi reputi vuota e superficiale. Poi io per la sicurezza estetica non mi sento di invidiarla in nulla. Anche perché mi sento bella. Non ho invidie da questo punto di vista“.

Hai capito la fatina…

Nikita e la rabbia di Oriana: “Hai ferito una mia amica”.

Il GF ha messo la Pelizon e la Marzoli nella stessa squadra per fare la radio, ma Oriana è sbottata: “Io non vorrei stare nel team con lei. Ma io non faccio finta di essere una profonda che parla di unicorni e universo. Mi sembri così falsa non ce la faccio più. Non riesco a fingere come te e non posso. So che dovrei imparare da te, ma non ce la faccio. Hai dato dell’insicura ad una mia amica dicendo che invidia la bellezza di Antonella. Se uno tocca un mio amico tocca me. Se dai fastidio a una persona alla quale voglio bene io reagisco“.

Nikita è rimasta impassibile e poi si è sfogata con Milena Miconi: “Sono mesi che le do fastidio, da dov’è partito? A lei dà fastidio che io ho ricominciato a scherzare e ridere con Luca. Questa competizione tra donne non fa parte di me. Guarda, non ho proprio voglia di discutere“.