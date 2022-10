Nikita e Antonino: Helena Prestes parla di loro e svela se farà il GFVip

Helena Prestes dovrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip, un nome non scelto a caso dato che è amica di Nikita Pelizon ed ex di Antonino Spinalbese.

Intervistata da FanPage la modella brasiliana ha commentato questo rumor prendendone però le distanze.

“Io al GFVip? La notizia è uscita perché ero a Roma nel giorno in cui Nikita ha parlato di me in confessionale e, nello stesso tempo, anche Antonino Spinalbese ha fatto il mio nome. Quindi i social hanno iniziato a dire che mi trovavo a Roma per quel motivo, ma non è vero, ero in città per un evento di moda. Sicuramente a breve non sarò una concorrente del GF, sono concentrata sul lavoro”.

A domanda diretta se fosse stata contattata per partecipare Helena Prestes ha risposto “questo non posso dirlo” confermando indirettamente che sì, c’è stato un contatto con la produzione.

La modella brasiliana su Nikita ha dichiarato:

Su Antonino, invece, ha svelato perché è finita.

“Non eravamo pronti e non era il momento per noi due. Il mio ex stava cercando di tornare con me mentre ho conosciuto Antonino e credo che anche lui fosse ancora legato alla sua ex. In più i paparazzi ci seguivano tutti i giorni, non potevamo stare da soli, andavamo al parco alle 3 di mattina per non farci vedere. L’unico giorno in cui mi ha invitato a bere un caffè è stato quello in cui siamo stati beccati. Lui mi ha chiesto un bacio a stampo, mi ha detto: “Mi dai un beso?”. Era tre settimane che ci vedevamo e non avevamo mai fatto nulla”.