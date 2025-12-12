Nikita e Andrea Delogu, un legame speciale

Il maestro di Ballando con le Stelle, Nikita Perotti, e la sua allieva, Andrea Delogu, hanno un legame diverso da quello di due partner che hanno solo interessi a livello professionale. La stessa conduttrice de La Porta Magica ha confermato che c’è “di più” tra lei e Perotti, attraverso un post diffuso su Instagram. Delogu ha spiegato che Nikita è arrivato nella sua vita come maestro, ma è diventato qualcosa di più, descrivendolo come un uomo gentile e predisposto per l’ascolto.

Andrea ha raccontato che aveva iniziato ad abbracciare Nikita perché ne sentiva la necessità e non perché lo imponesse una coreografia. Questo atteggiamento è iniziato prima che venisse colpita dalla tragedia della morte di suo fratello Evan Oscar. Delogu ha ribadito che quello condiviso con Perotti è un legame vero, vivo, di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altro e che si somigliano fin troppo.

La conduttrice ha anche spiegato che non è facile guadagnarsi la fiducia di Nikita, ma una volta ottenuta, è facile comunicare con lui. Ha inoltre affermato che la danza li ha uniti e li ha fatti sentire dalla stessa parte del mondo, della vita, dei sentimenti. Andrea ha concluso che il legame con Nikita è puro e che non vuole che finisca con Ballando.

Il commento di Antonella Clerici, che ha apprezzato la confessione di Delogu, è stato: “È la non definizione che rende questo rapporto speciale”. Il futuro di Nikita e Andrea non è dato saperlo, ma ciò che è certo è che il loro legame è complesso e non può essere definito con semplici descrizioni.