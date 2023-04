Nikita commenta la mancata ospitata a Verissimo

A una settimana dalla sua vittoria al GF Vip Nikita Pelizon in questi giorni sta rispondendo alle tante domande dei suoi fan. Stamani l’ex gieffina ha commentato la sua mancata ospitata a Verissimo e ha dichiarato che secondo lei avrebbero dovuto distinguere chi ha fatto il trash al GF Vip e chi no. Nikita ha anche ammesso che le piacerebbe co condurre un programma tv, ma ha specificato che per il momento ha altri progetti.

“Che ne penso della non ospitata a Verissimo? Credo che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi non lo ha fatto. Se sarei pronta ad un ruolo di rilievo in televisione? Mi piacerebbe molto co condurre. Ammetto che però ci sono tanti altri progetti in ballo adesso.

Se credo che la mia vittoria sia il trionfo dell’educazione e del rispetto? Sì e ne sono fiera di questa cosa. Ciò implica che molti italiani desiderano più luce anziché ombre e questo è molto bello. Come faccio a non perdere mai la pazienza quando mi attaccano? Grazie alla respirazione, alla meditazione e al percorso interiore che ho intrapreso in questi ultimi sette anni. Se ho ricevuto delle scuse da alcuni protagonisti del GF Vip per come mi hanno trattata? No. Era tutta una tecnica per abbattermi e non ci sono riusciti”.

La cotta per Luca? Diciamo che è stato breve e intenso. Un po’ devastante e incomprensibile. I miei haters? Che mondo sarebbe senza gli haters. […] Ho chiarito con George e ne sono felicissima. L’amicizia con Antonella Fiordelisi? Sono felice di aver trovato una persona come lei, perché è unica. Ginevra? Le voglio un bene dell’anima, ma la sposo. Chi era peggio a livello di maleducazione tra le OMG? Immaginate”.