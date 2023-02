Nikita bacia Luca: “Ho il cuore a mille, quelle labbra che tanto volevo”

Nikita Pelizon e Luca Onestini si son dati – per la prima volta – un bacio. Ma non è come sembra, andiamo per gradi.

Durante una festa a tema giapponese, Luca Onestini è stato bendato e gli è stato chiesto di riconoscere le ragazze che gli davano un baciano. La prima ad andare è stata Giaele che è stata immediatamente sgamata, poi è stata la volta di Oriana e anche questa volta Onestini l’ha riconosciuta. Quando è stato chiesto di andare a Nikita, la ragazza non se l’è fatto ripetere due volte ed è corsa a baciarlo.

Lui inizialmente è rimasto spiazzato e poi ha risposto: “No, no! Non ditemi che è Nikita?“. La risposta affermativa non è stata presa benissimo da Onestini, che in separata sede con Oriana si è così sfogato: “Mi ha preso, io non lo avrei mai fatto, non mi sembrava il caso. Io neanche per gioco lo avrei fatto onestamente. Io dopo quello che mi ha fatto non avrei voluto saperne niente, non c’è gioco o non gioco“. Opinione condivisa anche dalla sua amica.

Nikita: “Ho sentito il cuore a mille”

Chiamata in confessionale a commentare il bacio, la Pelizon ha dichiarato: “Ho sentito il cuore a mille, quelle labbra che tanto volevo facevo bene a volerle perché sono belle, niente da dire. Ha fatto effetto!“.

Insomma, dopo tre mesi di niente è bastata una nomination per far ricordare a Nikita di essere tutt’ora innamorata di Luca, l’uomo che ha accusato di averla illusa e ingannata per due coccole sotto le coperte fatte un paio di giorni circa tre mesi fa.