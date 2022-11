Nikita, accuse pesanti al suo ex Matteo: “L’hanno allontanato da me”

Ieri sera Alfonso Signorini ha mostrato a George Ciupilan e Nikita Pelizon le parole di una persona che fa parte della loro vita. Ex fidanzato della gieffina e grande amico di George, Matteo Diamante ha pubblicato alcune storie dove si lamentava soprattutto di certi comportamenti di Ciupilan. Durante la puntata Nikita è stata dura con il suo ex: “Non voleva che uscissi o frequentassi i suoi amici o la gente della sua regione. Ma non darei nemmeno visibilità a questa persona. Ho chiuso con questa storia, che è finita molto tempo fa. Per me è un capitolo archiviato da molto. mi spiace solo che lui fa sempre le stesse scene“.

Nella notte la Pelizon ha fatto delle affermazioni abbastanza pesanti su Diamante. Parlando con Daniele Dal Moro, la ragazza ha raccontato di una serata in discoteca un po’ movimentata: “Eravamo in un locale, avevamo bevuto ed è dovuto arrivare il bodyguard… ma su di me…”

Il bodyguard per allontanare 💎 da Nikita 🥶 e gli danno pure spazio in trasmissione a questo qua? #gfvip — Byron (@ByronSengir) November 4, 2022

Nikita Pelizon contro Matteo Diamante: “Quella persona va messa nel passato”.

La gieffina ha anche consolato George Ciupilan, che ha dichiarato di essere deluso dal suo amico: “Questa persona va messa nel passato e va lasciata lì. L’unica cosa che mi ha fatto di bello è che mi ha permesso di vivere la realtà in un altro modo. E già della sua foto di Instagram si capisce che mette se stesso al primo posto. Nell’altro reality la produzione voleva fare il gioco della bottiglia e lui è sbottato. C’è stata una volta che dovevamo fare questo gioco e lui ha dato il peggio in quell’occasione“.

Nikita si riferisce a quello che è successo nel programma di MTV, Ex On The Beach. All’epoca Matteo Diamante andò su tutte le furie proprio perché avrebbe dovuto assistere a dei possibili limoni che la sua ex avrebbe dato ad altri ragazzi.