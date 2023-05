Nikita a L’Isola dei Famosi: “Sta partendo per l’Honduras”

Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip 7 Nikita Pelizon non si è più vista in tv, nemmeno a Verissimo, dove negli anni scorsi venivano intervistati i finalisti del reality. Adesso però pare che la modella stia per fare il suo comeback televisivo a L’Isola dei Famosi. Stando a quanto rivela Alessandro Rosica l’ex gieffina sarebbe già partita per l’Honduras, dove dovrebbe riabbracciare l’amica Helena Prestes.

“La vincitrice del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon sta partendo per l’Honduras per fare una bella sorpresa alla sua amica Helena Prestes. Fonte ufficiale e vera”.

Gli autori de L’Isola probabilmente hanno pensato che Helena abbia bisogno di un supporto. La Prestess infatti in questi giorni è stata attaccata da diversi naufraghi, anche se c’è da dire che non si è lasciata abbattere: “Uno ad uno li butterò fuori“.

Mi dispiace per Nikita perché l’ho sostenuta fino alla vittoria.

Ma la sua amichetta non mi piace per nulla.#isola https://t.co/95zQPfzYIh — Sara (@Sara20036194) May 17, 2023

Nikita Pelizon e il rapporto con Matteo Diamante.

La settimana scorsa l’ex vippona nel programma di Giada Di Miceli, Non Succederà Più, su Radio Radio, ha parlato del rapporto che ha con il suo ex Matteo Diamante.