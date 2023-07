Nike U NSW Futura Poly Cuff TS Tuta da Ginnastica Unisex-Bambini e Ragazzi

The Nike Sportswear T-Shirt is made with soft cotton to keep you comfortable, and an allover print offers up a variety of Nike logos new and old to keep you on brand.

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 36 x 27,6 x 7,5 cm; 380 grammiDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 giugno 2021Produttore ‏ : ‎ NikeASIN ‏ : ‎ B096FPS266Numero modello articolo ‏ : ‎ DH9661-657Categoria ‏ : ‎ Unisex – Bambini e ragazzi

Composito.

Chiusura: Cerniera

Lavare solo a mano

Manica lunga

Sport

37,90€