Nike Cappello Unisex – Bambini e ragazzi, Jacke Legend 2.0

Il berretto Nike Heritage86 con la sua tecnologia Dri-Fit garantisce un comfort asciutto. Ha un design classico con una chiusura regolabile sul retro che può essere regolata per una vestibilità perfetta. La tecnologia Nike Dri-Fit garantisce un comfort asciutto senza distrazioni. Occhielli ricamati per la ventilazione. La chiusura regolabile permette di personalizzare la vestibilità.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDisponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 aprile 2015Produttore ‏ : ‎ NikeASIN ‏ : ‎ B00R6TRK88Numero modello articolo ‏ : ‎ AV8055-100Categoria ‏ : ‎ Unisex – Bambini

Occhielli ricamati per una maggiore traspirabilità

Quantità per pacco: 1

100% Poliestere

Chiusura: Pull on

Lavabile solo a secco

Patrimonio 86

23,82€