Nike Air Max 95 in pelle nera

La versione in pelle nera premium della scarpa Air Max 95 OG Big Bubble di Nike è stata presentata per la prima volta a novembre e ora è quasi pronta per essere messa in vendita. La luxe style è stata confermata per un lancio su Snkrs subito dopo Natale. La scarpa Air Max 95 OG Big Bubble in pelle nera è una delle versioni più elevate che la sneaker abbia mai visto, con un design completamente nuovo rispetto al modello originale del 1995. La scarpa è interamente costruita con pelle nera liscia, sostituendo il sintetico suede solitamente utilizzato. Questo look è talmente sobrio che potrebbe essere indossato in una.easygoing scenario, grazie al suo aspetto tonale nero e alla costruzione in pelle liscia.

Nike è stato fedele ai colori originali della scarpa da corsa classica, rilasciando diversi colori tra cui Blue Spark, Bright Mandarin, Neon e Pink Foam. La versione rimasterizzata della scarpa ha anche visto diverse collaborazioni di alto profilo con marchi come Levi’s e Undefeated. La Air Max 95 è stata a lungo una delle scarpe più importanti delle offerte retro di Nike Sportswear, ma il rilascio per il 30° anniversario ha ricevuto un’attenzione speciale ai dettagli. La scarpa è stata rivista per avere un fit migliore e più comodo, oltre a unità Air più grandi e più pronunciate, in particolare nella zona del tallone.

Il design in pelle nera premium avrà un prezzo più alto rispetto ai soliti modelli Air Max 95 OG Big Bubble, che solitamente vengono venduti a 190$. La versione in pelle nera sarà venduta a 210$ e ha un codice stile IM0696-001. È già disponibile presso alcuni rivenditori esteri, ma i fan negli Stati Uniti possono aspettarsi un rilascio su Snkrs il 27 dicembre alle 10 del mattino ET.