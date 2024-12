Nigra Farinelli: Indagine Aperta sulla Sua Morta a 50 Anni

Nigra Farinelli, 50 anni, è morta inaspettatamente durante una cena con le amiche alla Locanda del Delta a Comacchio, Ferrara, mercoledì 18 dicembre. La donna si è accasciata a tavola e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte di un’ospite che conosceva le manovre salvavita, è deceduta al momento dell’arrivo dei soccorsi. A poco prima delle 22, Nigra ha iniziato a sentirsi male, conducendo le amiche a chiedere aiuto. I soccorritori, intervenuti rapidamente, hanno tentato di rianimarla per quasi un’ora, ma ogni sforzo è stato vano e il suo decesso è stato dichiarato dai medici.

La Procura di Ferrara ha aperto un’inchiesta e disposto un’autopsia per chiarire le cause del malore fatale. Attualmente non si conoscono eventuali condizioni di salute preesistenti o allergie che avrebbero potuto influenzare l’evento. Farinelli era ben nota nella comunità locale, lavorando per l’azienda di ristorazione “Camst”. La notizia della sua morte ha causato un grande sconforto tra amici, familiari e colleghi.

Nigra lascia il marito Antonio Beneventi, musicista della band Ophidia, e i loro due figli. Il gruppo musicale ha voluto rendere omaggio a Nigra con un messaggio su Facebook, esprimendo vicinanza al marito e sottolineando il legame di amicizia e sostegno tra i membri della band: “Caro Antonio, ricordati che noi siamo una band… e una band non lascia solo un amico. Gli Ophidia si stringono nel tuo dolore ricordando Nigra, una donna meravigliosa dedita alla sua famiglia e innamorata da sempre di suo marito”.

La comunità di Comacchio è in lutto per la perdita di una figura rispettata e amata. La tragedia ha colpito non solo la famiglia di Nigra, ma anche un ampio cerchio di conoscenti e amici che la ricordano per la sua dedizione e il suo spirito. La Procura e i familiari attendono ora i risultati dell’autopsia per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a una così tragica e inaspettata scomparsa.