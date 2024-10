NIGHT SKINNY: Scopri la Tracklist e i Collaboratori di ‘Containers’

“Containers” è il nuovo album del producer Night Skinny che sarà rilasciato l’11 ottobre. Recentemente, sono state annunciate la tracklist e il cast di artisti che parteciperanno al progetto. Questo disco è una celebrazione della cultura rap, caratterizzato da sonorità dure e crude, attitudine forte e voci incisive, tutte scelte per il loro impatto e personalità. Il lavoro propone una panoramica dell’attuale scena rap, con una particolare attenzione per le nuove generazioni, mentre il suono di Night Skinny funge da collante tra artisti consolidati e nuove rivelazioni.

La lista degli ospiti è impressionante e include nomi come GEOLIER, ERNIA, LUCHÈ, LAZZA, e molti altri, protagonisti di un viaggio musicale che unisce il passato e il presente del rap italiano. Al centro del progetto si trova l’immagine di un “container”, simbolo visivo della logistica e del coordinamento che Night Skinny esercita come beatmaker, smistando, accorpando e associando campioni e artisti per creare un “contenitore” solido di suoni.

La tracklist presenta 17 brani, ognuno con collaborazioni uniche: dall’apertura con “Entro nel posto” (feat. Tony Boy, Kid Yugi, Capo Plaza) a “CNTNRS” (feat. Jake La Furia, Emis Killa e altri). Tra i brani spiccano “Nella trap”, “Amore cieco” e “True story”, che evidenziano la varietà e la ricchezza delle collaborazioni scelte da Night Skinny.

Il disco sarà disponibile in diverse edizioni fisiche, tra cui CD, LP e una speciale cassetta, rendendo l’uscita accessibile a diversi tipi di collezionisti. Inoltre, verranno distribuiti formati come il CD “ULTIMATUM” e il CD Autografato Box Container, disponibili solo nello shop di Universal.

Night Skinny continua a mantenere un rapporto stretto con la scena rap, dimostrando un occhio attento verso i talenti emergenti e creando un’opera che rappresenta un vero e proprio tributo all’evoluzione del genere. Questo album non è solo una raccolta di tracce, ma una vera e propria immersione nella cultura rap italiana, capace di attrarre ascoltatori di ogni generazione.