NIGHT SKINNY in concerto al Forum di Assago: informazioni su date, ospiti e biglietti

Night Skinny ha annunciato la sua prima data live all’Unipol Forum di Assago, Milano. Questo evento speciale si terrà lunedì 14 aprile 2025 e presenterà la discografia completa del producer, che include i suoi lavori più recenti fino all’album Containers. Night Skinny è rinomato per la sua abilità nel collaborare con artisti di diverse generazioni, unendo voci emergenti e veterani del settore. La sua musica rappresenta l’evoluzione del rap e dell’hip hop italiano nel corso degli anni, rendendo questo concerto un tributo significativo alla sua carriera, costellata di collaborazioni con alcuni dei nomi più influenti della scena musicale.

L’album Containers, pubblicato il 11 ottobre, è il quarto capitolo della saga di album prodotti da Night Skinny, che include anche Pezzi, Mattoni e Botox. Durante il live, i partecipanti possono aspettarsi una celebrazione vivace della cultura urbana italiana e un’esperienza sonora che attraversa l’ultimo decennio del rap nel nostro paese. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per apprezzare il lavoro di uno dei pilastri del genere.

Tra gli ospiti già annunciati per la serata ci sono Tony Boy, Artie 5ive, Kid Yugi, Low-Red, Astro, Papa V e Nerissima Serpe, ma la line-up è destinata ad ampliarsi con ulteriori nomi prestigiosi, promettendo una serata ricca di sorprese e performance esclusive.

Per quanto riguarda le informazioni sui biglietti, sarà possibile acquistarli a partire da giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 14:00. Gli appassionati sono invitati a non perdere l’occasione di assistere a questo evento storico, che mira a mettere in luce non solo il talento di Night Skinny, ma anche l’evoluzione e l’importanza del rap italiano.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, i fan possono seguire Night Skinny sui suoi canali social ufficiali. Il concerto si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, non solo per i fan del producer ma per tutti coloro che amano la musica hip hop e vogliono celebrare il suo impatto sulla scena contemporanea.