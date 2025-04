NIGHT SKINNY: in arrivo la nuova traccia della posse “Players Club ‘25”

Oggi, mercoledì 16 aprile, esce “Players Club ‘25”, la nuova posse track firmata Night Skinny, che include la partecipazione di artisti come Glocky, RRARI DAL TACCO, Promessa, Latrelle, Ele A, Sayf, Melons e Faneto. Il brano è stato presentato in anteprima live all’Unipol Forum di Assago, che ha registrato il tutto esaurito. Questa traccia rappresenta il terzo capitolo di una saga che è diventata un cult, offrendo una fotografia della nuova scena musicale italiana e consolidando il successo del recente album “Containers”, disco di platino con oltre 200 milioni di stream.

“Players Club ‘25” si distingue come un manifesto sonoro, riunendo le voci più promettenti del panorama emergente. Night Skinny, riconosciuto per la sua vocazione curatoriale, continua la sua meticolosa ricerca di talenti, captando stili e linguaggi che spesso anticipano le tendenze. L’idea centrale di questa posse track è sempre la stessa: creare connessioni tra mondi distanti, sostenuta da un beat inconfondibile che caratterizza il lavoro del producer.

Questa nuova release non è solo un pezzo musicale, ma un’importante espressione di amore per il rap italiano, che unisce artisti diversi per celebrare il talento e la creatività in continua evoluzione della scena hip hop. Night Skinny si conferma quindi come una figura centrale, capace di dare voce a nuovi artisti e di rappresentare l’innovazione nel panorama musicale contemporaneo.