NIGHT SKINNY “Containers”: il suo nuovissimo album

L’11 ottobre sarà rilasciato “Containers”, il nuovo album del noto producer Night Skinny. Con un impressionante curriculum che include 14 dischi di platino e 17 dischi d’oro, oltre a più di 1,5 miliardi di streaming su diverse piattaforme, Night Skinny ha già fatto la storia della musica urban italiana. Dopo la trilogia di album composta da “Pezzi” (2017), “Mattoni” (2019, con certificazione doppio disco di platino) e “Botox” (2022, anch’esso doppio disco di platino), insieme all’EP “Quarto di Bue” (realizzato in collaborazione con Kid Yugi nel 2023, certificato disco d’oro), l’artista si è affermato come uno dei più innovativi nel suo campo, portando un suono distintivo e inconfondibile.

“Containers” rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera, in cui Night Skinny continua a combinare i giganti del rap italiano con le nuove promesse della trap. Il progetto promette di offrire un mix explosivo di talenti e di sonorità, consolidando ulteriormente la sua posizione nell’industria musicale.

Per quanto riguarda i formati, l’album sarà disponibile in edizione fisica nei seguenti modi: il CD “ULTIMATUM”, il CD autografato in Box Container (disponibile esclusivamente nello shop di Universal), il LP “REGIMENT” e il 2LP autografato in Box Container (anch’esso esclusivo dello shop Universal). Non mancherà neppure una speciale edizione in musicassetta chiamata “CALIFFATO”, anch’essa in esclusiva sullo Shop Universal.

Night Skinny ha dimostrato nel corso degli anni di essere un artista poliedrico in grado di rinnovare la scena musicale, riuscendo a creare collaborazioni di alto livello e progetti che attirano l’attenzione tanto del pubblico quanto della critica. Con “Containers”, il producer sembra pronto a varcare nuovi confini e a sorprendere ancora una volta i suoi fan. La pubblicazione dell’album è prevista per l’11 ottobre ed è attesa con grande entusiasmo sia dai suoi fan che dagli appassionati del genere.

