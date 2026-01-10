7.8 C
Nigeria minaccia boicottaggio Coppa d’Africa

Da stranotizie
La Nigeria minaccia di boicottare la Coppa d’Africa a causa del mancato pagamento dei premi concordati con la Federazione nigeriana. I giocatori, guidati da Osimhen, reclamano i bonus promessi e mai versati e sono pronti a disertare il quarto di finale contro l’Algeria.

Il mancato pagamento dei premi è alla base della protesta e la situazione non si sbloccherà fino a quando non verranno saldati gli arretrati. Lo scorso novembre i giocatori avevano già disertato la seduta di allenamento due giorni prima del play-off mondiale col Gabon per gli stessi motivi, ma la situazione era stata poi risolta all’ultimo minuto.

Oltre al problema dei pagamenti, c’è anche un’altra questione che sta creando problemi all’interno della squadra: la rissa sfiorata tra Osimhen e Lookman durante la gara con il Mozambico. L’attaccante si sarebbe lasciato andare a un durissimo sfogo sostenendo di non essere ascoltato dai compagni di squadra e sarebbe pronto a lasciare il ritiro. Le prossime ore saranno decisive per capire come si evolverà la situazione.

