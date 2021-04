Piemonte arancione, ma non tutto. Arriva in serata la doccia fredda sul cambio di colore della regione. Dopo la buona notizia di metà pomeriggio con l’ordinanza del ministro Speranza che anticipa da martedì a lunedì l’ingresso in zona arancione, sempre dal ministro è arrivata una frenata.

Solo mezzo Piemonte sarà arancione: Alessandria, Asti, Biella, Novara, Vercelli e Vco, mentre per Torino e Cuneo la zona arancione potrebbe scattare a metà settimana, tra mercoledì e giovedì in base alle proiezioni sull’andamento dell’epidemia. A condannare queste zone ad altri giorni di stretta è l’incidenza dei nuovi positivi per 100mila abitanti che è scesa sotto i 250 a livello regionale, ma resta alta in queste due provincie: poco sopra la soglia a Torino, più alta a Cuneo, ma comunque sotto 300.

Domani la Regione ha convocato un incontro con gli epidemiologi e gli esperti dell’Unità di crisi, a cui è stata chiesta una relazione tecnica sui tempi previsti per il rientro della soglia di allerta in queste due province, dove la zona arancione potrebbe scattare qualche giorno dopo, presumibilmente a metà della prossima settimana tra mercoledì e giovedì.

La Regione chiarisce però che “questa situazione non incide sulle scuole medie e superiori per cui in zona rossa è prevista la didattica a distanza. Da lunedì gli studenti torneranno regolarmente in presenza a partire, al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori, incluso nelle province di Torino e Cuneo”. Chiusi invece i negozi in queste due province, mentre potranno riaprire nel resto della regione, come previsto per la zona arancione.