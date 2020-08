Niente mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro tra io banchi e i ragazzi sono fermi o seduti.

Nella scuola primaria, “per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto). Lo indica il Comitato tecnico scientifico, in una nota.

Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la prescrizioni sono praticamente identiche. Lla mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione, come il canto, e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.

Sono queste le novità dopo mesi in cui si sono viste fotografie di studenti col volto coperto dalle mascherine, ma non vuol essere un via libera. Accanto, invitano a ricordare i tencici, gli esperti, ci sono anche altre misure di prevenzione dacontinuarea prendere, l’igiene persona, lavarsi spesso le mani, il ricambio d’aria negli spazi comuni, la pulizia delle classi.

“Il Cts ribadisce quanto già indicato sulle situazioni dinamiche e in quelle statiche in cui non vi è il rispetto del distanziamento. In tutti i contesti di condizione statica, il Cts ribadisce l’importanza dell’uso delle mascherine come già espresso nel documento tecnico sulla scuola del 28 maggio 2020 e incluso nel Piano Scuola 2020-2021 e specifica che: Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione “.

“L’uso delle mascherine è solo una delle misure di prevenzione che devono essere implementate in ambito scolastico in una corretta associazione con tutte le altre misure già raccomandate al fine limitare la circolazione del virus (come igiene dell’ambiente e personale, ricambio d’aria, sanificazione ordinaria…). Il dato epidemiologico, le conoscenze scientifiche e le implicazioni organizzative riscontrate, potranno determinare una modifica delle raccomandazioni proposte, anche in relazione ai differenti trend epidemiologici locali, dall’autorità sanitaria che potrà prevedere l’obbligo della mascherina anche in situazioni statiche con il rispetto del distanziamento per un determinato periodo, all’interno di una strategia di scalabilità delle misure di prevenzione e controllo bilanciate con le esigenze della continuità ed efficacia dei percorsi formativi”. Cosi sottolinea il Comitato tecnico-scientifico.