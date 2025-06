Niente GP di Imola nel Mondiale 2026 di Formula 1: perché?

Il Gran Premio di Imola non sarà presente nel calendario del Campionato mondiale di Formula 1 2026. La notizia rappresenta un colpo per l’economia italiana, considerato che il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, aveva stimato un indotto di circa 300 milioni di euro legato all’evento. Inoltre, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, aveva annunciato un finanziamento annuale di 5 milioni di euro per l’ACI, a sostegno delle gare di Formula 1 di Monza e Imola, con quest’ultima che ha visto scadere il proprio contratto quest’anno.

Il nuovo calendario della F1, reso noto dalla FIA e da Formula 1, includerà 24 Gran Premi, con il GP di Madrid come nuova aggiunta e l’uscita di Imola. Il presidente di Formula 1, Stefano Domenicali, ha dichiarato l’importanza di questo cambiamento e ha anticipato l’arrivo di nuove regole per l’inizio di una “nuova era” nel motorsport, con l’adozione di carburanti sostenibili.

Le recenti dichiarazioni riportano che, per mantenere il GP di Imola, erano necessari investimenti tra i 30 e i 55 milioni di euro a edizione. Nonostante l’assenza di Imola nel 2026, De Pascale e il sindaco di Bologna, Marco Panieri, hanno sottolineato che continueranno a lavorare per valorizzare il territorio e confermato l’impegno per il futuro, evidenziando che la situazione non segna la fine della corsa per riportare il Gran Premio in Emilia-Romagna.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it