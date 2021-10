Secondo i dati del terzo Rapporto dell’ONS – Osservatorio Nazionale Screening, i test per la ricerca del sangue occulto nelle feci hanno registrato nel nostro Paese una flessione di 1.100.000 unità rispetto al 2019, con un ritardo medio nazionale di 5,5 mesi nei programmi di screening. E ancora: si calcola che nel 2020 siano stati persi alla diagnosi dello screening 1.300 cancri e 7.400 adenomi avanzati – vale a dire polipi in avanzato stadio di trasformazione verso il tumore. Nicola Silvestris, membro del Consiglio direttivo Aiom e medico oncologo dell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari Irccs, spiega come fare prevenzione primaria e quali sono oggi le possibilità di cura anche in fase avanzata.

Niente fumo e alcol, più cibi sani e movimento: come salvarsi il colon