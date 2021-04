I gestori dei bar speravano nella zona gialla per poter riprendere la propria attività. In sicurezza e nel rispetto delle regole di prevenzione sanitaria. E i clienti di poter finalmente tornare al piccolo rito del caffè al bancone. Come è stato in zona gialla fino a prima dell’entrata in vigore del decreto riaperture del 24 aprile. Invece l’ultimo decreto è stato per tutti una doccia fredda.

“La circolare del 24 aprile con cui il ministero dell’Interno ritiene che il Dl Riaperture vieta ai bar la possibilità di effettuare la somministrazione al banco è giuridicamente incomprensibile e non ha alcun fondamento di sicurezza sanitaria”, scrive in una nota Fipe Confcommercio Roma, a cui si uniscono le voci dei rappresentanti di tutte le regioni.

“Non ce lo aspettavamo proprio” spiega a Repubblica Aldo Cursano, numero due della Fipe nazionale. Nel decreto non si esclude espressamente il consumo al banco ma si è voluto specificare con quali modalità può avvenire il consumo al tavolo (esclusivamente all’esterno fino al 31 maggio). “Viviamo questo provvedimento come una mortificazione del nostro lavoro e anche del cittadino, che in una piccola tradizione, tipicamente italiana, può trovare una forma di ritorno alla normalità. Non solo, il consumo al banco è notoriamente veloce, quindi nel rispetto della norme di prevenzione anti-Covid, più del consumo al tavolo”.

La circolare del Ministero dell’Interno prevede che la somministrazione al banco non si potrà fare prima del primo luglio mentre a partire dal primo giugno sarà possibile consumare al chiuso ma al tavolo. “Non si capisce su quali basi vengano prese queste decisioni: al bancone in tre per 2 minuti, distanziati no, ma in mensa per mezz’ora in 20 sì” continua Cursano. “Così vogliono tracciare il nostro fallimento, delle nostre attività e anche del turismo. Della tradizione soprattutto, che vede il bar nascere come luogo interno, non esterno. Tante strutture hanno un esiguo spazio esterno, utilizzato come punto di passaggio o di breve sosta prima di entrare, non certo per metterci i tavolini”.

Poi c’è un problema prettamente sanitario, di sicurezza, di controllo, come fa notare Cursano: “Nei nostri locali, che ormai dopo 14 mesi di pandemia, sono controllati e sanificati regolarmente, il pericolo di contagio è nettamente più basso rispetto a siti fuori controllo come le case o luoghi dove la gente sfoga il bisogno di socialità. Prova ne è l’impennata dei contagi e delle morti: i ristoranti hanno servito l’ultima cena il 25 ottobre 2020, eppure la situazione invece di migliorare è peggiorata. E noi siamo rimasti chiusi, con una ferita, che quest’ultimo decreto non ha fatto altro che rendere più dolorosa”.