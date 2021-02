Nicolò Zenga, ospite via streaming al GF Vip Party, ha commentato la nascita della nuova coppia del Grande Fratello Vip formata da Rosalinda Cannavò e da suo fratello Andrea Zenga.

Una coppia inaspettata che lo stesso Nicolò ha così commentato:

“Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va‘. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”.

La dichiarazione di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò risale infatti a sabato (quattro giorni fa).

“E’ inutile negare che quando gli altri scherzavano su noi a me faceva piacere, è nato tutto per un gioco, ma non posso negare le cose che sento e che penso di te. E’ difficile per me tenersele dentro certe cose”.

E ancora: