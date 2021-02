Nicolò Zenga ospite a Casa Chi ha frenato su Rosalinda Cannavò – sua attuale cognata – parlando di “perplessità” e di “persona imperscrutabile”.

“Lei mi mette un po’ di perplessità perché mi sembra una persona imperscrutabile, difficile capire veramente cosa pensa e cosa prova. Mi è sembrata sincera nelle manifestazioni verso Andrea, ma mi riserbo di conoscerla fuori per dare un parere definitivo. Ma non lascia trasparire molto a livello di sentimenti e di pensieri”.

Aggiungendo poco dopo parlando del fratello:

L’amore scoppiato fra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è nato-sviluppato-consumato nell’arco di un paio di giorni e questo ha lasciato perplessi molti telespettatori. Lo stesso Nicolò Zenga ospite a GF Vip Party ha dichiarato:

“Non pensavo sarebbe successo. Non me l’aspettavo! Sono partiti tutti e due molto riservati, poi ci deve essere stato qualcosa che ha dato un’accelerata, uno shake a questa cosa! Conoscendo Andrea, però, sapevo che Rosalinda poteva essere il suo prototipo per capirci… O lui, magari, con il rischio di uscire a breve ha detto ‘Spingo sull’acceleratore e vediamo come va‘. Ha sempre agito con il garbo che lo contraddistingue, questa è una cosa da apprezzare”.