Le parole di Walter Zenga non hanno convinto Andrea (e gli altri gieffini), ma non sono piaciute nemmeno all’altro figlio, Nicolò Zenga. Il fratello maggiore del gieffino da Twitter ha commentato l’incontro tra suo padre e Andrea, lanciando anche diverse frecciatine.

Che dire, colpito e affondato.

“A me spiace che si parli di guerra e di buttare fango. Lui non c’era nei momenti importanti della nostra vita, ma non gliene facciamo da colpa. Io e mio fratello non vogliamo passare da vittime, abbiamo solo raccontato quello che abbiamo provato e vissuto.

Mio padre mi ha anche bloccato sui social. Sono sempre andato io, lui non è mai venuto da noi. Io avevo bisogno di questo rapporto con mio padre, quando avevo occasione andavo a trovarlo. Andavo con la speranza di recuperare un rapporto che speravo di avere, ma non è successo”.