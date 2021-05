La vita di Nicolò Zaniolo è quasi più interessante e ricca di colpi di scena delle soap opera turche tanto amate dalle casalinghe italiane. Lo scorso dicembre Sara Scaperrotta ha rivelato di essere incinta del bel calciatore, ma i due si sono lasciati poco dopo. Lui poche settimane dopo ha parlato di una frequentazione con Madalina Ghenea, ma lei ha smentito tutto ed ha tirato in ballo il suo manager. Subito dopo è arrivata la svolta da drama queen con il giocatore che ha annunciato il suo addio dai social perché infastidito dal gossip. Esattamente un mese dopo Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti hanno ufficializzato il loro amore con un bel tatuaggio di coppia. Coppia che è durata quanto un gatto in tangenziale, visto che a meno di 3 mesi dal tattoo i due hanno chiuso.

“Ragazzi ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di

rispetto a nessuno. Non stiamo più insieme quindi peace and love“.

Ma pensate che sia finita qui? Illusi.

Nicolò Zaniolo e l’ex tronista.

Da giorni circolano rumor su una possibile frequentazione tra il calciatore e Sophie Codegoni. Ieri Il Tempo ha anche svelato che i due sarebbero stati avvistati negli stessi hotel.

“Dalla Liguria arrivano ulteriori conferme sul nuovo flirt di Nicolò Zaniolo. In attesa della nascita del figlio, prevista per le prossime settimane, il calciatore della Roma, che ha appena avuto l’ok dal professor Fink per un ritorno in campo a pieno regime, sta frequentando Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne.

Tra Zaniolo e la Codegoni c’è stato un continuo scambio di like su Instagram e poi a Roma, mentre il giocatore giallorosso era impegnato per uno shooting fotografico con vista Colosseo, la ventenne ha pubblicato nelle stesse ora una storia proprio dal medesimo hotel capitolino in cui era presente il numero 22. Ora la Codegoni sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza tra Rapallo. E nell’alloggio dell’Excelsior Hotel, uno degli alberghi più costosi della riviera ligure, la Codegoni è stata avvistata proprio in compagnia di Zaniolo“.

Alla prossima puntata!