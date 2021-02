Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti sono una coppia e dopo il rumor di San Valentino, ecco arrivare la conferma via social a distanza di 48 ore.

Il calciatore della Roma che molto presto diventerà padre (la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta è incinta e partorirà a breve), ha archiviato il flirt con Madalina Ghenea per ufficializzare quello con la bella Chiara Nasti, influencer nonché ex naufraga de L’Isola dei Famosi e sorella di Angela Nasti, tronista di Uomini e Donne.

I due avevano già fatto rumoreggiare qualche giorno fa quando su Instagram, in occasione della festa degli innamorati, lei ha pubblicato una enorme composizione floreale di rose rosse e bianche che è stata acquistata proprio da Nicolò Zaniolo: a “smascherare” il tutto è stato il negozio che ha pubblicato sui social tutti gli screen incriminati.

A coronare il loro amore anche un tatuaggio (fatto da Nicolò e condiviso da Chiara) che ricrea l’emoji con il cuore rosa trafitto dalla freccia blu.

Zaniolo, anche Neymar ha puntato Chiara Nasti

Nicolò Zaniolo deve però stare attento dato che non sarebbe l’unico calciatore ad aver messo gli occhi su Chiara Nasti. Anche Neymar avrebbe attualmente una cotta per lei, come rivelato dal settimanale Chi.

Stando a quello che c’è scritto nella rubrica ‘Le Chicche di Gossip’ del settimanale di Alfonso Signorini, Neymar avrebbe perso la testa per l’influencer: