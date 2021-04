A febbraio Nicolò Zaniolo ha iniziato a corteggiare Chiara Nasti e a marzo i due si erano già fatti il primo tatuaggio di coppia. Da qualche settimana però si rincorrono i rumor di una presunta crisi e c’è addirittura chi parla di rottura tra i due ragazzi. Domenica scorsa però l’influencer napoletana ha smentito queste voci.

“Sia io che lui siamo arrivati ad un punto dove le cattiverie iniziato davvero a pesare, forse prima ero più bambina prendevo le cose con leggerezza, ora non è più così. Per questo motivo io ho deciso di concentrarmi su me stessa, la nostra relazione c’è ancora, ma non rendere pubblico tutto questo, almeno per il momento. Noi stiamo bene questo è l’importante. Lui si sta concentrando solo sul calcio perché è ciò che ama di più e io lo appoggio in tutte le sue scelte.

Le bugie hanno le gambe corte e infatti poco fa la Nasti ha rivelato che la sua storia con Nicolò Zaniolo è finita.

“Ragazzi ho provato a mascherare quanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a salvaguardare la mia persona e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego, quindi, di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona perché proprio in questo momento non sta mancando di

rispetto a nessuno. Non stiamo più insieme quindi peace and love”.