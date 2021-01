Si conclude la soap tra Nicolò Zaniolo, sua madre e Madalina Ghenea. Dopo l’intervento dei legali della showgirl e le parole di Francesca Costa in Radio, adesso arriva la parola fine direttamente dal calciatore.

Lo sportivo dal profilo di sua mamma ha annunciato che lascerà il suo account Instagram, per dedicarsi a quello che per lui conta davvero: il pallone.

“Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi possa appartenere. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account, via abbraccio… Nicolò Zaniolo”.

Però prima di posare i popcorn aspettiamo 24 ore, potrebbero esserci dei colpi di scena in questa telenovela.

“Lui è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento e lo sanno tutti. Così come ha scritto lui, lo scrivo anche io, sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati. Mi fidanzo dopo almeno un anno di conoscenza, non certo dopo 25 giorni”.