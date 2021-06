Vi ricordate di Nicolò Scalfi? Il giovane è stato il Campioncino di Caduta Libera e dall’alto delle sue 88 puntate e più di 650 mila euro vinti è il campione più longevo della storia del quiz di Gerry Scotti, nonché quello che ha guadagnato di più.

In tv dalla fine del 2018 alla fine del 2019, Nicolò Scalfi ha intrattenuto il pubblico di Canale 5 sia con il suo talento nel quiz, sia con la storia d’amore con un’altra concorrente nata e naufragata nel corso delle puntate. Il suo nome era finito pure nella lista dei papabili naufraghi de L’Isola dei Famosi, ma alla fine – non si sa bene perché – ma non è mai stato preso in considerazione.

Nicolò Scalfi svela come ha speso il montepremi vinto a Caduta Libera

A distanza di circa due anni il Campioncino, complice le repliche di Caduta Libera in onda su Canale 5, ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi & Canzoni svelando come ha speso il montepremi vinto (650 mila euro!).

“Dopo circa sei mesi [dalla sua ultima puntata a Caduta Libera, ndr] mi è arrivato il montepremi della prima vincita e nel corso di un anno la cifra intera. Come li ho spesi? Sono andato in vacanza a Barcellona con i miei amici. Poi ho regalato a mamma una nuova cucina e a lungo termine li ho investiti per pagarmi gli studi. Ora cambierò l’auto, ma non prenderò niente di impegnativo. Studio Lettere Moderne, vorrei fare il giornalista sportivo“.

Quando nel 2019 il Campioncino parlava di reality

“Non ho espressamente detto che mi sarebbe piaciuto partecipare a L’Isola dei Famosi. Considerando però che sul web circolavano queste voci ad una domanda specifica riguardo i reality a cui mi sarebbe piaciuto partecipare ho fatto due nomi: “L’Isola dei Famosi” e “Pechino Express“. Mi alletta l’idea di mettermi in sfida con me stesso e di scoprire posti nuovi e particolari. “Pechino Express” l’ho sempre seguito come programma e credo che attraverso un’esperienza di questo tipo io possa farmi conoscere meglio al pubblico”.