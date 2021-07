Sono passati due anni dalle sue vittorie a Caduta Libera, ma Nicolò Scalfi continua a far parlare di sé per le repliche del quiz che stanno andando in onda su Canale 5. Intervistato da Super Guida Tv e Tv Sorrisi e Canzoni, il Campioncino ha ricordato l’ex fidanzata, conosciuta proprio nel programma di Gerry Scotti. Il 22enne ha rivelato che lui e Valeria Filippetti sono rimasti amici, ma che ormai si sentono poco.

“In teoria siamo ancora amici, ma non ci sentiamo da un bel po’. Adesso non sono fidanzato, pretendo troppo, sono selettivo. Non trovo mai la persona giusta, ma mi sento ancora nell’età per potere aspettare. E poi lo studio mi impegna molto. All’interno del programma ci sono stati molti momenti in cui la nostra storia è stata protagonista pur essendo nata fuori dal contesto del programma. Non ho mai smentito la relazione perché era vera. Tengo a precisare che non c’è mai stato uno sfruttamento della storia ai fini di visibilità del programma e anzi mi dispiace se il mio messaggio sia stato frainteso”.

Nicolò Scalfi è single, fatevi avanti!

E vai di crossover tra #TheWall e #CadutaLibera e la visita a sorpresa di Nicolò e Valeria… adorabili! 😊 pic.twitter.com/xFrvyGMrGo — euroZizì 🇮🇹🤫 / 🇪🇺⚽🎙 (@tw_fyvry) November 19, 2018

Nicolò Scalfi e il rapporto con Gerry Scotti.

Per tutte le volte che ha battuto gli avversari a Caduta Libera, il Campioncino è anche stato accusato di essere stato avvantaggiato da Gerry Scotti e gli autori. Per questo Nicolò ha voluto smentire tutti questi rumor ed ha anche parlato del suo affetto per Scotti.