Nicolò Scalfi è il campioncino dei record di Caduta Libera e in queste settimane è tornato in tv con le repliche dello show di Gerry Scotti. Per questo motivo il ragazzo è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni ed oltre ad aver rivelato come ha speso il montepremi, ha parlato anche di un’amicizia nata grazie al quiz. Il campioncino ha raccontato di aver stretto un bel rapporto con un altro volto noto di Caduta Libera, Christian Fregoni, il bagnino belloccio di Brescia.

“Nuove amicizie nate grazie al programma? Sì, in particolare con un altro campione di “Caduta libera”, Christian Fregoni. Siamo entrambi bresciani, appassionati di parole crociate e dello stesso segno, il Cancro. Quando c’è stata una puntata speciale di “Avanti un altro!”, siamo andati a Roma insieme, ci siamo divertiti, abbiamo visto la città e a settembre ci piacerebbe tornarci o fare una vacanza insieme.

Se vado spesso in piscina da lui? Non amo le piscine, ma vado a trovarlo. E proprio nel centro sportivo dove lavora lui, un mese fa, mi sono rotto la clavicola giocando a calcetto. Ora devo iniziare la riabilitazione”.

Anche a voi è venuta voglia di andare in piscina con i campioni di Caduta Libera?

Christian Fregoni: Uomini e Donne? Non penso che lo farei.

“Non so se lo farei (ride). Ma se mi proponessero di fare l’attore magari sì. I reality invece non sono fra i miei programmi preferiti. Da piccolo amavo i documentari e da sempre sono un fedele seguace dei quiz di Gerry, che è parte della famiglia, come uno zio. Sono cresciuto con “Passaparola”. – ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni – Quando l’ho conosciuto sono rimasto senza parole, è una persona squisita che sa immedesimarsi negli altri”.

Nicolò Scalfi: il commento alla foto di Christian.