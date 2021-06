Sono passati quasi due anni dall’ultima volta che Nicolò Scalfi è stato in tv a Caduta Libera durante il Torneo Campioni. Quelle che vanno in onda in queste settimane infatti sono delle repliche di puntate del 2018 e 2019. Il Campioncino ha svelato come ha investito i soldi vinti e sempre a Tv Sorrisi e Canzoni ha raccontato com’è avvenuta la consegna del montepremi.

“Tra le due vittorie ho vinto circa 760 mila euro, ma non so dirti la cifra esatta perché è passato tanto tempo e poi c’è stata anche la vittoria del Torneo dei campioni.

Si trattava però di gettoni d’oro e quindi la consegna è stata un po’ particolare. La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho “preso visione”, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio“.

Anche se la cifra è diminuita sono certo che Nicolò se la stia passando benissimo.



Rivedremo Nicolò Scalfi in un altro quiz tv?

Il giornalista di Tv Sorrisi e Canzoni ha chiesto al Campioncino se lo rivedremo presto in tv. Il ragazzo in passato ha rivelato che avrebbe partecipato a Pechino Express, mentre per quanto riguarda i quiz le cose sono più complicate.

“Certo che ne farei un altro. Quindi fosse per me, sì. Me lo hanno chiesto in tanti. Tra qualche anno voglio provare a partecipare ad altri programmi, ma bisogna vedere se mi prenderanno in considerazione. Inoltre so che bisogna aspettare un “tot” di tempo dall’ultima partecipazione oppure accordarsi con la produzione del programma a cui si è partecipato per avere il via libera. Insomma, anche nei quiz c’è un patto di non concorrenza”.