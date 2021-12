Dopo ben 88 puntate e un montepremi record di oltre 700.000€, Nicolò Scalfi torna in tv da Gerry Scotti. Il campioncino sarà il protagonista della prima puntata di Caduta Libera 2021 – Campionissimi, che andrà in onda il prossimo giovedì 16 dicembre. Non soltanto Nicolò Scalfi, durante le 4 puntate torneranno anche Christian Fregoni, Gabriele Giorgio e Michele Marchesi (campione in carica).

Per questa edizione speciale di Caduta Libera, il campione al centro dello studio sarà circondato da 10 sfidanti, 2 dei quali saranno dei personaggi più o meno famosi. Nello specifico Nicolò se la vedrà con Alvin e Veronica Gentili, mentre Christian contro Rudy Zerbi e Nicola Savino.

E se qualcuno non si ricordasse chi è Christian Fregoni…

Gerry Scotti parla di Caduta Libera Campionissimi.

“Il meccanismo è lo stesso, ma ci saranno delle novità. Sulla botola centrale salirà in ogni puntata un campionissimo che attorno a sé avrà 10 sfidanti: otto campioni del programma e due personaggi famosi. Al primo appuntamento ci saranno Alvin e Veronica Gentili, più avanti anche Rudy Zerbi e Nicola Savino. Ho invitato pure loro, amici miei e del programma. Spero che facciano bella figura. I famosi li abbiamo chiamati apposta perchè non cadano alla prima domanda. Che resistano almeno 5 minuti! Il super campione sulla botola centrale della prima puntata sarà Nicolò Scalfi. In seguito avremo anche Christian Fregoni. Nella prima puntata ci saranno momenti di intrattenimento con i Gemelli di Guidonia, Ivana Spagna e Martufello”.

Nicolò Scalfi: “Come ho speso il montepremi”.