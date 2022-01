Nicolò Scalfi è dalla primavera del 2019 che è uno dei campioni più amati di Caduta Libera, il quiz di Gerry Scotti. Ed è dal 2019 che puntualmente – anno dopo anno – punta L’Isola dei Famosi. Reality che, nonostante il grosso fandom del ragazzo, non lo ha mai preso in considerazione.

Intervistato da SuperGuidaTv dopo aver perso il torneo dei campionissimi, ha rinnovato il suo interesse per il reality di sopravvivenza che nel mentre è passato da Alessia Marcuzzi ad Ilary Blasi.

“Se ho accantonato l’idea di partecipare ad un reality? No. Ma non ho mai contattato agenzie. Ho saputo che per i reality a fare la differenza sono le candidature. Non mi sono arrivate proposte ma in futuro sono aperto anche ad esperienze di questo tipo. Non farei però il Grande Fratello Vip, è l’unico reality che rappresenta per me un tabù. E’ un tipo di reality che non mi è mai piaciuto guardare e non mi ci vedrei all’interno di quel contesto. Mi sentirei più adatto per L’Isola dei Famosi”.

Dopo tre anni ed altrettante edizioni, gli autori de L’Isola dei Famosi prenderanno in considerazione l’idea di avere Nicolò Scalfi nel proprio cast di naufraghi? Dopotutto vanta tutt’ora il record di presenze e di montepremi vinto a Caduta Libera.

Nicolò Scalfi, il retroscena sul montepremi vinto a Caduta Libera

“Tra le due vittorie ho vinto circa 760 mila euro, ma non so dirti la cifra esatta perché è passato tanto tempo e poi c’è stata anche la vittoria del Torneo dei campioni. Si trattava però di gettoni d’oro e quindi la consegna è stata un po’ particolare. La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho “preso visione”, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio“.

