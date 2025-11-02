20.6 C
Nicolò Martinenghi e l’eleganza dello sport in Italia

Nicolò Martinenghi, noto per il suo amore per i gioielli, torna a far parlare di sé grazie a una nuova campagna moda. Già celebrato per la sua medaglia d’oro nei 100 metri rana ai Giochi di Parigi, il campione varesino è al centro di una collezione di preziosi di un brand italiano. Le immagini, scattate da Alberto Zanetti, stanno ricevendo un grande interesse sui social media.

Le foto pubblicate su Instagram mettono in risalto il suo fisico scolpito, frutto della dedizione per lo sport che pratica. Martinenghi, come il collega Thomas Ceccon, continua a farsi notare non solo per i suoi successi in piscina, ma anche per il suo stile e la sua presenza nel mondo della moda.

