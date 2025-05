Nicolò, la sua reazione dura dopo l’eliminazione ad Amici

La semifinale di Amici 24 ha riservato una sorpresa inaspettata: uno dei sei alunni, considerato il preferito dal pubblico, è stato eliminato. TrigNo, Antonia e Nicolò Filippucci si sono trovati al ballottaggio, e i giurati hanno deciso di eliminare Nicolò. Il 18enne, visibilmente deluso, ha ringraziato tutti, da Maria De Filippi ai giurati, esprimendo una reazione dura e affermando: “Non sono stato bravo stasera”. Tuttavia, molti fan ritengono il contrario, come dimostrano le decine di migliaia di commenti indignati sui social per la sua eliminazione.

Nicolò ha condiviso le sue emozioni con il team di Witty, rivelando un senso di insoddisfazione per non essere arrivato in finale. Ha riflettuto sulla sua crescita personale dall’ingresso nel programma, lodando l’esperienza unica che ha vissuto. Ha affermato di aver lavorato su se stesso e di sentirsi cambiato rispetto a settembre. Sebbene esprima severità verso se stesso, riconosce di aver appreso molto e di essersi arricchito emotivamente.

La vita all’interno del programma rappresentava la sua quotidianità, e adesso sente la mancanza di svegliarsi con gli altri partecipanti, delle prove e delle interazioni. Nicolò, con la sua umiltà, manifesta il desiderio di un futuro lavorativo nel mondo della musica. Il suo nuovo singolo, “Un’Ora di Follia,” e il primo EP in uscita il 23 maggio sono le sue prossime tappe. In sintesi, la sua eliminazione ha suscitato una forte reazione nel pubblico, sottolineando il legame speciale tra Nicolò e i suoi fan.

