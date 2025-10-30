Nicolò Govoni in scena al Teatro Ristori per un futuro migliore

Il Teatro Ristori accoglie Nicolò Govoni, attivista e scrittore vincitore del premio Madre Teresa per la Giustizia Sociale, con il suo spettacolo “L’uomo che costruiva il futuro”. Questo evento, che fa parte della rassegna Serate d’Autore, si svolgerà mercoledì 5 novembre alle 20:30. Lo spettacolo racconta, tramite la voce del protagonista, una delle esperienze più significative dei nostri tempi: la trasformazione della disillusione in impegno e del dolore in azione. Scritto e interpretato da Govoni, con la regia di Gioia Battista, offre un viaggio di novanta minuti, privo di intervallo, tra parole e immagini, sottolineando l’importanza dell’educazione nel cambiare il mondo.

Govoni, 32 anni, originario della provincia di Cremona e residente in Kenya, inizia a fare volontariato in un orfanotrofio in India a vent’anni. Da questa esperienza nasce la sua vocazione a supportare i bambini vulnerabili. Nel 2018, insieme a Giulia Cicoli e Sarah Ruzek, fonda l’organizzazione Still I Rise, una ONG che costruisce scuole per giovani profughi in diverse nazioni, tra cui Grecia, Yemen e Colombia. Still I Rise è la prima ONG al mondo a offrire gratuitamente l’International Baccalaureate ai profughi, permettendo a studenti vulnerabili di accedere a un’istruzione di livello.

Lo spettacolo al Teatro Ristori diventa quindi un manifesto civile, in cui Govoni invita il pubblico a riflettere sul proprio ruolo nella costruzione di un futuro più equo. La sua storia di coraggio è stata narrata nel documentario “School of Life”, diretto da Giuseppe Marco Albano e ha una vasta presenza sui social media, con oltre 537mila follower su Instagram.

Il Teatro Ristori, attraverso questo incontro, dà avvio alla rassegna Serate d’Autore, che proseguirà nel 2026 con altri artisti e spettacoli di rilievo.