Nicolò Filippucci svela la verità sull’amore a Verissimo

Nicolò Filippucci, concorrente dell’ultima edizione di Amici, non ha instaurato alcuna relazione durante il programma, rimanendo single. Durante un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, la conduttrice ha notato che mentre molti altri ragazzi si sono fidanzati, lui è rimasto astinente. Nicolò ha spiegato di non essere mai stato particolarmente interessato all’amore, sebbene lo consideri un aspetto importante della vita. Ha confessato di aver avuto pochi legami sentimentali e ha ammesso di non essere sicuro di essersi mai innamorato realmente. Per lui, l’amore è una componente fondamentale della musica che interpreta, ma crede che debba arrivare in modo naturale.

Successivamente, ha parlato del suo rapporto con Francesca Bosco all’interno della scuola, evidenziando come questo legame d’amicizia sia stato significativo. Ha descritto Francesca come una persona con cui ha immediatamente legato e che lo ha sostenuto emotivamente, aiutandolo a esprimere le sue emozioni, un aspetto difficile per lui prima di partecipare ad Amici. Nicolò ha riconosciuto quanto sia stata fondamentale nel suo percorso, contribuendo anche alla sua crescita artistica.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it