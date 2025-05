Nicolò Filippucci svela la sua cotta segreta ad Amici

Durante un’intervista su RDS Next, Nicolò Filippucci, finalista della recente edizione di “Amici”, ha rivelato di aver avuto un interesse per una ragazza all’interno della scuola. Dopo aver discusso della sua eliminazione in semifinale e dei progetti futuri con TrigNO, ha accennato a una “cotta segreta”, lasciando i suoi fan a speculare su chi potesse essere l’oggetto della sua attenzione. Pur mostrando un iniziale imbarazzo, Nicolò ha confermato il sentimento senza rivelare il nome della ragazza.

La sua affermazione ha scatenato l’attenzione del pubblico, che ha iniziato a fare congetture su chi potesse rubare il cuore del cantante. Tuttavia, Nicolò ha preferito mantenere il riserbo, non confermando le ipotesi dei fan. Sebbene non sia chiaro se in futuro svelerà l’identità della ragazza, ha scelto di concentrarsi sulla sua carriera musicale.

In un’altra intervista a “Verissimo” con Silvia Toffanin, Nicolò ha parlato delle sue esperienze amorose, rivelando di aver avuto poche relazioni sia nella scuola sia nella vita. Ha spiegato che per lui l’amore è qualcosa di importante e che forse non si è mai innamorato davvero. Nonostante la recente cotta, sembra che il vero amore debba ancora arrivare, mentre la sua musica continua a offrirgli soddisfazioni e opportunità.

