Nicolò Filippucci: Rivincita e Successo con ‘Un’ora di follia’

Nicolò Filippucci, eliminato in semifinale da “Amici 24”, ha ottenuto un notevole successo di vendite con il suo EP “Un’ora di follia”. Nonostante le polemiche e l’indignazione dei fan per la sua esclusione, il cantante si è affermato nel mercato musicale post-programma.

La classifica FIMI, relativa alle vendite e streaming dal 23 al 29 maggio 2025, evidenzia come Nicolò si posizioni al 17° posto con il suo EP, risultando il miglior piazzato tra i partecipanti dell’ultima edizione del talent. Questo risultato è significativo, visto che supera Trigno, vincitore della categoria Canto, fermo al 22° posto con “A un passo da me”. Anche Jacopo Sol e Antonia Nocca, altri concorrenti, si attestano rispettivamente al 25° e 37° posto con i loro brani.

Nicolò era considerato il favorito per la vittoria, ma la sua eliminazione ha suscitato una forte reazione sui social, culminando in proteste fisiche davanti agli studi Mediaset. Nonostante ciò, ha mantenuto un profilo basso durante il programma e ha evitato di alimentare le polemiche. Oggi, la sua capacità di attrarre il pubblico si concretizza nei risultati commerciali, rendendo il mercato musicale il vero banco di prova per la sua carriera.

Attualmente, al primo posto della classifica degli album più venduti, c’è Ultimo con “Ultimo Live Stadi 2024”, seguito da Sfera Ebbasta e Rkomi. Nella graduatoria dei singoli, dominano Blanco con “Piangere a 90”.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it