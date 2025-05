Nicolò Filippucci: L’album di Amici che sorprende tutti!

Nicolò Filippucci, semifinalista di Amici, ha sorprendentemente raggiunto la posizione #17 nella classifica FIMI con il suo album di debutto Un’Ora Di Follia. Questo risultato è notevole considerando che è stato eliminato dai giudici in favore di Trigno e Antonia. Quest’ultimo ha debuttato alla #22 con il suo lavoro Un Passo Da Me, mentre il secondo classificato, Jacopo Sol, ha raggiunto la #25 con Dove Finiscono I Sogni?. Antonia si è posizionata addirittura alla #37 con Relax. Tutti e quattro gli album sono stati pubblicati il 23 maggio.

Filippucci ha recentemente dichiarato al Fatto Quotidiano di essere colpito dal sostegno del pubblico, esprimendo la sua sorpresa per l’attenzione ricevuta. Ha anche riflettuto sul suo percorso ad Amici, affermando che avrebbe desiderato concludere il suo viaggio nella scuola, iniziato dalla prima puntata, per completare un cerchio. Rispondendo al suo stato d’animo, ha riconosciuto di essere critico nei propri confronti e ha ammesso di non aspettarsi un simile affetto da parte della gente.

Nel mentre, restano da registrare le posizioni di Tokyo Nite di Senza Cri e Diciotto di Luk3, le cui pubblicazioni sono avvenute il giorno successivo.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it