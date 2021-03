Nicolò Ferrari in passato ha partecipato a molti programmi televisivi (da Temptation Island a Riccanza) ed in tutti ha sempre dimostrato il suo carattere mite ed educato.

Ma quando nella sua calma vita si è scagliato Akash Kumar, Ferrari è entrato in modalità



“Sto per tirare il merdone della giornata a Romero Akash Kumar De La Fuentes, questa persona ha più nomi che neuroni”.

Il tutto è nato in seguito a dei video di Akash che le fan di Nicolò gli hanno fatto vedere oggi.

“Mi aveva criticato in delle sue stories per il semplice fatto che gli avevo consigliato di volare un po’ più basso perché in un post stava offendendo tutti perché nessuno sapeva chi fosse. A me queste storie le hanno mandate oggi”.

Nel video in questione Akash Kumar prende in giro Nicolò Ferrari e lo appella più volte ‘tronista’.

“Non sono mai stato un tronista, ho corteggiato, ma se io non ho fatto nulla lui cosa ha fatto? Non mi risulta abbia vinto un Nobel per l’intelligenza”.

Nicolò Ferrari, le offese ricevute da Akash

Il biondo di Riccanza ci ha poi fatto ascoltare dei messaggi audio che Akash gli aveva inviato su Instagram poco prima di partire per L’Isola dei Famosi, in cui sostanzialmente continua a prenderlo in giro deridendone la carriera e l’aspetto fisico.

“Critichi Uomini e Donne quando hai fatto Temptation Island […] e poi parli delle tue 10 campagne Vogue, che hai fatto perché i modelli non devono parlare, perché se avessi dovuto esprimerti con la parola forse avresti dovuto fare 10 campagne dal logopedista perché la metà delle cose che dici non si capiscono”.

Infine, Niccolò Ferrari ha aggiunto:

“Non ho mai fatto il provino per L’Isola dei Famosi quindi non so a cosa si riferisca e punto due, non ho le meches, ma anche se le avessi tu ti sei sbiadito gli occhi con la candeggina… E quindi, nulla. Mandatelo sull’isola dei parassiti che è il luogo perfetto dove deve stare perché è un parassita della vita e poi sbattetelo fuori immediatamente”.

Ecco il video sfogo completo: