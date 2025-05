Nicolò di Amici 24 Tornato sui Social: Fan Insubordinati!

Nicolò Filippucci è stato eliminato a un passo dalla finale di “Amici 24”, suscitando forti proteste sui social. Nonostante fosse uno dei favoriti per la vittoria, la sua avventura si è conclusa in semifinale. Due cantanti, TrigNo e Antonia, si contenderanno ora la vittoria.

Filippucci ha condiviso un messaggio su Instagram per ringraziare tutti per il percorso vissuto nella scuola di Maria De Filippi, annunciando anche l’uscita del suo primo EP, “Un’ora di Follia”, prevista per il 23 maggio. Sotto una foto che lo ritrae, ha espresso la sua gratitudine per l’opportunità ricevuta, sottolineando quanto sia stata formativa la sua esperienza.

Ha ringraziato in particolare Maria De Filippi, la professoressa Anna Pettinelli, i Vocal Coach e i compagni di percorso. “Grazie a tutti i ragazzi in casetta, siete delle persone speciali”, ha aggiunto.

Nonostante i suoi appelli alla calma, molti fan hanno continuato a protestare online, definendo l’esito della semifinale “scandaloso” e “ingiusto”. Inoltre, è stata proposta una manifestazione fisica davanti agli studi di “Amici”, programmata per il 17 maggio, un giorno prima della finale. La situazione resta tesa, mentre Nicolò si prepara a una nuova fase della sua carriera musicale, nonostante la delusione per la sua eliminazione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it