Nicolò De Devitiis spiega perché è finita con Veronica Ruggeri e chi ha detto basta.

Dopo anni di relazione e momenti felici condivisi anche con i follower, Veronica Ruggeri e Nicolò De Devitiis hanno deciso di mettere fine alla loro storia a giugno scorso, con Veronica che ha comunicato pubblicamente la separazione. Recentemente, si è vociferato che Veronica stia frequentando un cantante e, a quanto pare, anche Nicolò ha trovato una nuova partner. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Nicolò ha fatto capire di non essere più single e ha spiegato le ragioni della rottura con Veronica.

Nicolò ha sottolineato che la fine della loro relazione è avvenuta perché le cose non erano più come in passato. Ha condiviso il desiderio di avere un amore simile a quello dei suoi genitori, che sono ancora insieme, e ha dichiarato di sognare una famiglia con tre figli. Riguardo al suo stato sentimentale attuale, ha usato il termine “innamorato”, ma ha anche ribadito che proviene da una storia significativa con una collega. Ha riconosciuto che a un certo punto in una relazione può capitare di sentirsi disorientati e di rendersi conto che le dinamiche sono cambiate.

“Con Veronica è stato tutto bello e importante e conservo bellissimi ricordi,” ha detto. Ha anche aggiunto che si sono interrogati sulla possibilità di creare una famiglia e, non trovando una risposta affermativa, hanno concluso che era meglio separarsi. Questo passaggio ha segnato un punto di non ritorno nella loro relazione.