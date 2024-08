Nicolò Bianchino, chi è il calciatore che si è fidanzato con cinque tiktoker in 48 mesi

Nicolò Bianchino è una nuova promessa del calcio e se prima il matrimonio perfetto era fra calciatore e velina, ora è fra calciatore e tiktoker. Ne sa qualcosa proprio lui dato che nel corso degli ultimi 48 mesi è stato fidanzato con ben cinque di loro. Non contemporaneamente, eh.

Nato a Roma nel 2003, Nicolò Bianchino è un calciatore molto famoso nell’ambiente e non solo per il gossip, ma anche per i suoi calci al pallone. Prima di passare agli Under 18 della Roma, era uno dei giocatori Under 17 della squadra del Bologna. Ma ovviamente, qua su Biccy, non ce ne frega niente. Oggi, infatti, il suo nome è tornato in prima pagina perché è stato sorpreso fra le braccia di Rebecca Parziale, ex concorrente de Il Collegio nonché star di TikTok Italia. Ed è qua che è partito il conto alla rovescia.

Nicolò Bianchino, chi è il calciatore che si è fidanzato con cinque tiktoker famose in 48 mesi

Prima di fidanzarsi con Rebecca Parziale, infatti, Nicolò Bianchino ha avuto un flirt con Lucrezia Troncone, uno con Erika Spano, uno con Gaia Bianchi e pure uno con Aurora Celli.

“Ci siamo lasciati in buoni rapporti” – le parole della Celli – “Dopo gli ultimi litigi e le ultime discussioni, abbiamo ragionato e ci siamo venuti incontro, capendo che era inutile lasciarci in brutti rapporti, soprattutto per rispetto della nostra relazione e delle nostre famiglie. Come sapete, lui è amico di mio fratello. […] La comitiva è quella, gli amici sono quelli. Sicuramente direte ancora che è hype, ma non è così: che cosa mi entrerebbe in tasca? Hype lo state facendo voi, non deve passarmi i follower e lui che ci fa coi miei? Non inizia a fare sponsorizzazioni, vuole fare altro nella vita. Non so se un domani il destino ci farà incontrare di nuovo, ora come ora io sto meglio e anche lui”.

Nonostante tutte queste fidanzate famose, infatti, sui social Nicolò tiene un profilo basso e in passato si è schierato contro i gossip. “Vi chiedo con gentilezza di evitare di inventare cose che mi riguardano, di continuare a tartassarmi con cose passate e a mettermi in mezzo a gossip e tutto ciò che riguardano i social (Instagram, TikTok). Non è un ambito del quale faccio parte, non ci voglio stare e non voglio essere frainteso. Grazie mille“. Ma ormai, è troppo tardi.