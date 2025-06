Nicolino Lalla: Passione per la cucina italiana in Thailandia

Nicolino Lalla, originario di Liscia (Chieti), ha sviluppato una forte connessione con la Thailandia, anche a seguito del recente terremoto che ha colpito la regione, che ha danneggiato lievemente il suo ristorante. Dopo una carriera internazionale avviata nel 1997, Lalla ha scelto di stabilirsi a Bangkok, dove ha trovato lavoro come chef in un ristorante italiano.

Con oltre venticinque anni di esperienza nella promozione della cucina italiana all’estero, Lalla ha collaborato con istituzioni italiane, approfondendo le sue radici abruzzesi. Durante la pandemia, ha trascorso sei mesi in Abruzzo, riscoprendo la cucina locale e avviando importazioni di salumi e altri prodotti tipici dall’Italia.

Nel suo percorso professionale, ha fondato il primo ristorante italiano in Myanmar all’interno dell’Hotel Pullman di Yangon, ottenendo riconoscimenti per la qualità dell’ospitalità. Lalla ha lavorato a stretto contatto con l’Ambasciata d’Italia, organizzando eventi come la Settimana della cucina italiana e l’Italian Food Festival, promuovendo la cultura e la gastronomia italiane nel paese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.aise.it