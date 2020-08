Nicoletta Mantovani si risposa. La vedova di Luciano Pavarotti, madre di Alice, lo annuncia dalle pagine del settimanale Chi: “Mi sono innamorata e a settembre mi sposo”.

Si unirà a un dirigente d’azienda, cui è legata da circa 9 mesi. “Ci ha fatto conoscere una comune amica ed è stato subito amore”, ha raccontato Nicoletta Mantovani al settimanale. “Poi il lockdown ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra”. “Siamo tanto felici”, spiega Nicoletta Mantovani, come riporta in un’anticipazione il sito della testata, “Non avevamo motivo di sposarci, se non per una voglia matta di farlo. Abbiamo deciso di farlo in chiesa, perché per me, da credente era importante dichiarare il nostro amore davanti al Signore. Lo faremo a Bologna in settembre, in una chiesa speciale per me, piena di significato”.