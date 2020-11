Nicoletta Larini ha parlato.

Stefano Bettarini da qualche giorno è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip e proprio all’interno della casa di Cinecittà ha trovato due suoi ex flirt: Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello.

Il primo flirt risalirebbe al 2007, quando i due facevano parte del cast fisso di Buona Domenica, mentre il secondo è più recente ed anche più discusso, dato che la modella ha etichettato quella storia come “una escopata e basta”.

Oggi Stefano Bettarini è felicemente fidanzato con Nicoletta Larini che – intervistata da Giornalettismo – ha prima parlato della Gregoraci:

E poi della Mello, tirandole una frecciatina:

«[…] Parole ingiuste e accuse infondate. Del resto in quelle foto a sorridere erano in due, mica solo lui. Ed erano foto realizzate dagli stessi paparazzi interni al luogo dove entrambi soggiornavano, poi vendute al settimanale Chi: chiedete alla redazione. Dayane, però, si è contraddetta perché una volta tornata in Italia, e dopo la cover di Chi, in tv e durante i collegamenti con l’Isola si presentava come fidanzata di Stefano, salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras. Detto ciò, per me di Dayane Mello è un discorso chiuso”.