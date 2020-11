Stefano Bettarini è entrato da pochi giorni nella casa del GF Vip, ma ha già scatenato diverse discussioni e adesso rischia di dover uscire dalla porta rossa. Ieri sera l’ex calciatore ha pronunciato quella che sembra proprio una bestemmia, anche se vi ho spiegato che in Toscana usiamo un intercalare simile ma che non coinvolge la madre di nessuna divinità. Nicoletta Larini stamani era a Mattino 5 ed ha puntato proprio su questa ipotesi, dicendo che il suo fidanzato non ha bestemmia e che addirittura ogni sera prima di andare a letto fa le sue preghierine. Si unirà quindi al gruppo dell’Angelo Santo?

“No è impossibile, io conosco bene Stefano, non ha mai, ma dico mai, detto una bestemmia in vita sua, è un uomo molto credente che prima di andare a letto fa la preghiera. Ve lo posso assicurare. È un intercalare toscano, è una frase che si sente spesso in Toscana. Durante il Grande Fratello può uscire un intercalare come è successo a molte persone. Non voleva offendere nessuno. Vi posso garantire che non era una bestemmia”.

Nel dubbio io direi che al Betta non resta che recitare 7/8 volte…

“Angelo Santo stammi vicino

dammi la mano sono piccino.

Se tu mi guidi col tuo sorriso

andremo insieme in Paradiso”.

NICOLETTA NON CI STA A PERDERE IL CACHET SETTIMANALE DEL COMPAGNO. #GFVIP pic.twitter.com/N3v2gj0OQL — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 9, 2020

Nicoletta Larini a MattinoCinque: Stefano non ha mai bestemmiato in vita sua ✈️✈️✈️😂😂😂 #mattino5 #gfvip — roxanna_delacroix (@Roxanne9912) November 9, 2020

