Nicoletta Ercole e le ultime parole di Eleonora Giorgi: chi è l’amica che ha organizzato il funerale

Nicoletta Ercole ha organizzato il funerale di Eleonora Giorgi, l’attrice deceduta a 71 anni dopo una lunga malattia. Le due donne, che si conoscevano dall’infanzia, hanno mantenuto un legame profondo fino alla fine. Eleonora ha rivelato a Nicoletta le sue ultime volontà, chiedendole di organizzare un “funerale eccellente”. Nicoletta, conosciuta come una delle più rispettate costumiste del cinema, ha lavorato in quasi cento film dal 1970 e ha ricevuto diverse candidature ai premi, tra cui ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento.

Le due amicizie risalgono a quando avevano 13 anni, condividendo amicizie comuni nei quartieri di Roma. Nicoletta ha descritto il loro legame come “un’amicizia rara”, paragonabile a quella di due sorelle. L’ultimo scambio tra le due risale al 22 febbraio, quando Eleonora comunicò a Nicoletta di non avere più la forza di fare nulla e concluse il messaggio con un affetto speciale per Ornella Muti, un’altra sua amica.

Il funerale di Eleonora si è svolto a Roma, presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta come Chiesa degli Artisti. La cerimonia ha attratto centinaia di fan, amici e colleghi, tra cui il regista Carlo Verdone, che la ricordò per la sua dignità e amore. Il figlio, Paolo Ciavarro, ha espresso gratitudine per l’affetto mostrato, dichiarando: “Mamma l’abbiamo restituita al pubblico”. La celebrazione della sua vita ha messo in luce il profondo impatto che Eleonora ha avuto nel mondo del cinema e nella vita di chi le è stato vicino.